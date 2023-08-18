"Ангарскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве еще трех женщин

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "ангарского маньяка" Михаила Попкова, который ранее получил три срока, в том числе два пожизненных. Он обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным прокуратуры Иркутской области, выявлены еще три новых эпизода преступлений.

По версии следствия, убийства женщин совершались в период с 1997 год по 2003 год. Попков встречал потерпевших на улицах Иркутска, предлагал подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними. Двух погибших он задушил, после чего тело одной из них облил бензином и сжег. Третьей жертве он нанес не менее 40 ударов ножом.

Напомним, в январе 2015 года Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин.Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

В июле 2020 года СКР возобновил расследование дела Попкова, который ранее был признан виновным в 81 убийстве и трех покушениях на убийство женщин. В связи с новыми признательными показаниями Попкова этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе он дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске.