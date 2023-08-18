18 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

К 300-летию Екатеринбурга выпустили карту с туалетами, фудкортами и травмпунктами

Во избежание непредвиденных ситуаций и для удобства горожан, к 300-летнему юбилею Екатеринбурга выпустили "Полезную карту". На ней будут отображены все точки фудкорта, туалеты, мусорные контейнеры и даже травмпункты.

Как сообщает пресс-служба мэрии, большинство травмпунктов работает круглосуточно. В обратном случае горожанам помогут бригады "скорой помощи", пункты расположения которых тоже отображены на карте.

В День города будет установлено 160 контейнеров для мусора, 21 контейнер для раздельного сбора отходов, 127 мобильных туалетных кабин, а также 17 туалетов для маломобильных горожан. Фудкорты будут открыты в Историческом сквере, на Площади 1905 года, у Дворца молодежи и на других площадках, задействованных в праздновании.

Теги: 300-летие, Екатеринбург, туалет, фудкорт, травмпункт


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