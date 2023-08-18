В Магнитогорске с пенсионера шесть лет взыскивали долги за его двойника

В Магнитогорске с пенсионера шесть лет взыскивали долги за его двойника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Летом 2022 года мужчина обратился в отделение ОПФР Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в личную карточку в связи с тем, что на протяжении шести лет с него взыскивают долги за уроженца Карталинского района. Сотрудники ОПФР заявили, что с такими данными в базе пенсионного фонда только один человек и не сверили СНИЛС и ИНН. В результате из пенсии мужчины удержали задолженность по налогам и сборам его двойника.

Прокуратура внесла представление в адрес начальника регионального отделения пенсионного фонда ОСФР, но его отклонили. Тогда был подан иск в суд. В результате требования прокурора добровольно исполнены, в базу ИФНС внесены корректировки в данные ИНН.