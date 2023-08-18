В Екатеринбурге на месяц перекроет движение Автономных Республик и Федорова

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 23 августа по 30 сентября специалисты ООО "Брусника" будут производиться работы по благоустройству территории.

Движение общественного транспорта не изменится, а вот автомобилистам придется скорректировать свой маршрут. Ремонтные работы можно будет объехать по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.