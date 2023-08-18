Соратники Кадырова одобрили избиение его сыном подследственного в СИЗО Грозного

Спикер парламента Чечни, а также депутат Госдумы от этого региона фактически подтвердили, что несовершеннолетний сын главы республики Адам Кадыров побывал в грозненском СИЗО и избил жителя Волгограда Никиту Журавеля.

Магомед Даудов и Адам Делимханов в своих Telegram-каналах поддержали действия сына Кадырова.

Делимханов, которого считают одним из ближайших к Кадырову людей, написал, что сын главы республики "показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни". Также депутат Госдумы от "Единой России" заявил, что сын Кадырова "поступил очень даже гуманно, оставив его [подследственного] в живых".

Даудов, который является дядей Адама Кадырова, пишет: "Адам поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец! <…> Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем".

Ранее Жураевель сжег Коран напротив мечети в Волгограде. После этого Владимир Путин объявил, что приговоренные по подобным делам будут направляться для отбывания наказания в мусульманские регионы. Вот только приговор Журавелю еще не вынесен.





Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что решение отправить Журавеля отбывать наказание в мусульманский регион было "необходимым и правильным" и посодействует "уважению к религии и религиозным чувствам верующих".

16 августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова написала в своем блоге: "Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров. Обратилась к коллеге, Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей".

Издание "Подъем" цитирует комментарий аппарата чеченского омбудсмена: "По словам подсудимого, после его личной встречи с Рамзаном Кадыровым, Адам Кадыров задержался в следственном изоляторе и, оказавшись наедине с подсудимым, избил его. Якобы бил по рукам, ногам".

"В Чеченской Республике, как мы знаем, права человека защищаются первостепенно и чтутся на высшем уровне. Следовательно, в нашем регионе никто не может быть подвержен истязаниям, непосредственно избиению. Поэтому по каждому факту будет проведена проверка, и по окончанию проверки будут конкретные результаты", - заявил представитель аппарата уполномоченного по правам человека.