40% россиян заявили о росте цен на мясо и птицу

Россияне продолжают отмечать рост цен практически на все товары и услуги. За минувшую неделю стало меньше только тех, кто наблюдает рост цен на услуги общественного транспорта, об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМнибус" "Фонда "Общественное мнение".

Заметнее всего был рост цен в категории "одежда и обувь". По данным на 13 августа, 25% россиян отметили за последний месяц рост стоимости этих товаров. Неделей раньше таких был только 21%.

Рост цен на лекарства и препараты заметил 31% россиян, столько же отмечают рост цен на бензин.

Увеличение стоимости услуг ЖКХ за последний месяц отмечает четверть респондентов (24%).

40% россиян заявили, что за последний месяц в стране выросли цены на мясо и птицу, 25% отметили рост стоимости молока и молочных продуктов.