Финансовый управляющий требует вернуть недвижимость в Москве, которая до 2021 года принадлежала экс-губернатору Дубровскому

Финансовый управляющий экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского просит признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения в Москве. Заявление принято к производству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда области.

Заявление было подано в рамках дела о банкротстве экс-губернатора. Финансовый управляющий просит признать недействительным договор купли-продажи нежилого помещения от 15 сентября 2021 года и вернуть в конкурсную массу нежилое помещение общей площадью 220.1 кв.м. в Москве. Заседание по делу назначено на 27 сентября.

Напомним, в марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом. В июле суд признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. В отношении должника введена реструктуризация долгов.

В августе Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ПО "Монтажник" о включении в реестр требований кредиторов Дубровского требования в размере 930,5 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению требования назначено на 20 сентября.