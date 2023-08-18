Часть конгрессменов выступила против помощи Киеву, узнав о прогнозе разведки

Часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, разведка подготовила оценку украинского контрнаступления. В документе говорится, что украинская армия не сможет дойти до Мелитополя в Запорожской области, который считается ключевым городом.

После знакомства с такой оценкой некоторые республиканцы выступили против решения президента Джо Байдена выделить дополнительные $20 млрд на помощь Украине, сообщили источники газеты.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что ЦРУ США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления ВСУ. Херш сослался на сотрудника американских спецслужб.

В США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.