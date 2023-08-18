В Ханты-Мансийске из-за кишечной инфекции закрыли детский сад

В Ханты-Мансийске из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад "Колокольчик", говорится в сообщении мэрии в telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Карантин продлится до 21 августа. Проводятся необходимые санитарные мероприятия. Сотрудники детского сада сдали анализы на инфекцию, в помещениях учреждения была проведена дезинфекция.

Число заболевших детей не называется. Работу заведение приостановило с 15 августа по решению Роспотребнадзора.