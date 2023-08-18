18 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Бывшая сеть гипермаркетов OBI в России сменит название

Новые владельцы российской сети гипермаректов товаров для дома OBI подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus. По условиям сделки с немецкой OBI GmbH (компания избавилась от российских активов на фоне начала СВО) новые владельцы обязаны переименовать сеть в России. Более того – ребрендинг должен был произойти в течение полугода с момента подписания договора, но процесс затянулся, пишут "Ведомости".

Эксперты отмечают, что заявка на регистрацию бренда подана по очень широкому спектру МКТУ (международная классификация товаров и услуг), а название – довольно распространенное, поэтому компания может столкнуться с проблемами в оформлении бренда.

Теги: obi, сеть, бренд, ребрендинг


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