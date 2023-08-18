Роскомнадзор с начала СВО выявил в сети 190 тысяч материалов с недостоверной информацией

Роскомнадзор с начала специальной военной операции выявил и заблокировал в сети 30 тыс. "призывов к несанкционированным действиям против СВО, массовым беспорядкам". Также ведомство сообщило о выявлении 190 тыс. материалов с недостоверной информацией и 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента.

"С начала 2022 года ведомство выявило и заблокировало доступ к более 190 тыс. материалов с пронаркотической направленностью и почти 137 тыс. материалов с детской порнографией", - отчитался замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин во время выступления на форуме "Армия-2023".

Он добавил, что Роскомнадзор "ограничил доступ к большому количеству украинских пропагандистских ресурсов".