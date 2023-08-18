18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России ритуальщиков научат гипнотизировать клиентов

Доктор психологических наук, бизнес-тренер Инна Крутько полагает, что на рынке ритуальных услуг идет гибридная война. Об этом она рассказала, представляя на уральском форуме специалистов похоронного дела "Будущее похоронной отрасли 2023-24" курс обучения "Сакральные знания бойцов ритуального фронта". 

"Следует предугадывать, что будет", - сказала Крутько.

По ее словам, важно, как похоронный агент выглядит, пахнет, ведет себя, что позволяет "и привести человека к счастью, и нам заработать".

"Эти люди - ваш имидж. Много ошибок делают по незнанию", - обратилась Крутько к собравшимся на форуме руководителям похоронных организаций.

Во время курса будут учить разным навыкам общения с людьми, которые позволят грамотно работать с клиентами. Она рассказала также о работе "окна Овертона", приведя в пример фильм "50 оттенков серого". 

"А почему мы не будем пробовать разные техники, в том числе гипнотические? Цель - не обворовать, а сделать так, чтобы и клиенту, и нам было хорошо, прошу в таком контексте понимать", - сказала Крутько.

Теги: ритуальные услуги, форум


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