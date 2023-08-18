18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение после похищения 9-летней соседки

Житель Каменска-Уральского, подозреваемый в похищении 9-летней соседской девочки, перешел в статус обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Обвинение в незаконном удержании ребенка в квартире было предъявлено накануне. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). Место происшествия уже осмотрели, свидетелей допросили. Остается выяснить прочие обстоятельства инцидента, а также причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Напомним, что мужчина, бывший заключенный являлся знакомым сожителя матери девочки. Последняя отпустила дочь со знакомым, чтобы та помогла найти дома пульт. После этого мужчина заявил девочке, что та останется жить у него. Вызволяли ребенка всем двором.

Теги: похищение, удержание, пульт, уголовник, ребенок, обвинение


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