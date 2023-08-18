Глава Дагестана назвал "немыслимым" износ электросетей в регионе

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал износ электросетей в республике "немыслимым", а работу ответственной компании недостаточной, в том числе, из-за отсутствия финансирования.

"Эти вопросы, к сожалению, выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти. О чем я сегодня открыто доложил", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал провести оценку по факту отключений электроэнергии и принять "экстренные меры".

В столице Дагестана участились случаи протестов из-за отсутствия электричества. К отключения привела аномальная жара. За последние 10 дней как минимум четыре раза граждане выходили на улицы с протестами. На встречу с недовольными жителями приехал первый заместитель мэра Мавлидин Маликов. После этого автомобильное движение было остановлено.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов направил комиссию в Дагестан, поручив разобраться в причинах массовых отключений электричества.