В Перми заканчиваются места на кладбищах

В Перми уже в начале 2024 года могут закончиться места для захоронения. Об этом сообщил депутат Владимир Манин на заседании комитета по городскому хозяйству, сообщает РБК-Пермь.

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Всего с начала 2023 года насчитывается 3584 новых захоронения, из них 920 традиционных, 2416 захоронений к могиле или в могилу близкого человека, а также 248 захоронений невостребованных умерших. Сейчас резерв подготовленных площадей на кладбищах краевой столицы составляет 1738 мест для традиционных захоронений и 3193 мест для урновых захоронений.

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов сообщил, что в 2022-2023 г. специалисты МКУ "Пермьблагоустройство" провели анализ и работы по подготовке новых площадей для захоронения умерших на территории существующих кладбищ "Заозерское" и "Северное". Так, подготовлены новые места под захоронение площадью свыше трех гектар — это порядка 2,7 тыс. мест. Было выявлено на этих кладбищах свободных площадей порядка 10 гектар в сумме, подготовка которых поможет получить дополнительный резерв на 8,5 тыс. мест. Стоимость работ составит около 77,7 млн руб., на подготовку новых площадей потребуется около года.

Сейчас власти прорабатывают вопрос альтернативных технологий по подготовке площадей для захоронения умерших.