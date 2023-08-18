Победительницей конкурса "Мисс Екатеринбург" - 2023 стала Александра Кузнецова

В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города - в историческом сквере прошел финальный этап "Мисс Екатеринбург". За корону боролось 16 девушек и 15 из них обогнала Александра Кузнецова.

Среди участниц были: Ксения Брагина, Ева Казанцева, Екатерина Канина, Ева Кирнос, Анна Киселева, Алена Козлова, Алена Конюшко, Александра Кузнецова, Владлена Куприянова, Феона Ласорыб, Алиса Мещакова, Рада Плотникова, Алиса Савина, Екатерина Трубникова, Ксения Федорова и Любовь Федотова. Каждая из девушек ведет здоровый образ жизни, большинство имеют или получают высшее образование. Ряд участниц отличились своими увлечениями в спорте, танцах и лингвистике, неординарными профессиями и званиями: профессиональная футболистка, обладательница прав машиниста-тракториста, бухгалтер, педагог, химик, мастер спорта по художественной гимнастике, тренер по танцам, будущая судья, архитектор, балерина и даже королева шахмат.

"Мисс зрительских симпатий" завоевала Ксения Брагина, первой вице-мисс стала Екатерина Трубникова, второй - Ева Кирнос. Ну а корону и двухкомнатную квартиру евроформата в строящемся жилом комплексе "Миллениум" получила Александра Кузнецова. Ее лично поздравил глава города Алексей Орлов.

"Более четверти века проводится этот замечательный конкурс, он давно стал неотъемлемой частью главного городского праздника. В этом году мы отмечаем 300-летие Екатеринбурга, и конкурс проходит в новом формате, когда тысячи горожан могут насладиться истинной уральской красотой", – сказал градоначальник.

На сцене девушки также продемонстрировали работы уральских дизайнеров, которые разработали коллекции одежды специально в цветах 300-летия города.

Ведущим конкурса выступил Дмитрий Хрусталев, а зажигала толпу музыкальная группа "Банд’Эрос".