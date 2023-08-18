На Южном Урале главу района будут судить за мошенничество

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, в 2019-2020 гг. обвиняемый, являясь адвокатом, похитил более 4 млн рублей у коммерческой организации, интересы которой представлял и в отношении которой было открыто конкурсное производство, не внеся их в конкурсную массу после реализации векселя. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Напомним, в 2020 г. в Катав-Ивановском районе со скандалом прошли выборы главы муниципалитета. Большинство депутатов проголосовали против единственного кандидата - действующего главы района Евгения Киршина, затем победителем конкурса стал именно Шиманович.