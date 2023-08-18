18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться сервис, упрощающий организацию похорон

Исполнительный директор ассоциации "Похоронные организации Урала" Дмитрий Хазов полагает, что следует внедрить специальный сервис, который позволил бы легко и удобно организовать похороны и потом получить наследство. Об этом он рассказал на уральском форуме специалистов похоронного дела "Будущее похоронной отрасли 2023-24".

Эксперт показал фильм о портале "Урал-архив", который позволяет узнать, где похоронен родственник того или иного человека, сколько свободных мест есть на кладбище, а также ухаживать за могилами.

"Муниципалитеты занялись оцифровкой захоронений. Описанная система говорит об учете", - сказал Дмитрий Хазов.

Хазов также рассказал об идее внедрить сервис "Утрата близкого", который позволил бы упростить родным умершего организацию похорон. Человеку не надо будет никуда ходить - он сможет оформить все документы дистанционно.

Исполнительный директор ассоциации "Похоронные организации Урала" Дмитрий Хазов(2023)|Фото: Накануне.RU

"Есть большая уверенность, что мы к этому придем. Работа над сервисом продолжается", - сказал Хазов.

Он считает, что главное для профильных предприятий, работающих честно, - прозрачность действий.

Теги: ритуальные услуги, форум


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