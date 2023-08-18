Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали ночью полеты самолетов

Полеты самолетов временно ограничивались утром 18 августа в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве уточнили, что ограничения сняли в 04.30 утра. На запасные аэропорты было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург) и один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

После отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

Напомним, минувшей ночью при попытке пролета на Москву был сбит беспилотный летательный аппарат. Как заявил в Telegram мэр Сергей Собянин, его ликвидировали силы противовоздушной обороны. Обломки упали в зоне Экспоцентра у "Москва-сити". Обломки повредили восьмой павильон Экспоцентра. Предварительно, пострадавших нет.