За кресло мэра Перми борются министр и глава Ленинского района

В Перми во второй этап конкурса на должность мэра прошли два претендента, сообщили Накануне.RU в городской думе.

На должность мэра продолжают претендовать министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Их кандидатуры поддержали все 12 членов комиссии. Во время конкурса кандидаты представили программы видения ими перспектив развития столицы Прикамья, понимания проблем и путей их решения.

Завершающий этап конкурса состоится 22 августа. Депутаты городской думы изберут главу города на заседании пермской гордумы.

Участие в конкурсе принимали безработная жительница города, секс-блогер Ирина Боровик, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капитального строительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Прикамья Анна Баранова, безработная Оксана Комягина, упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов, сотрудница группы компаний "Юрист 159", помощница депутат гордумы Перми Николая Гилева Ксения Тарантина, пермский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник службы безопасности "Почтабанка" Евгений Рожков и руководитель отдела развития транспортной безопасности пермского городского департамента транспорта Александр Синявский.

Напомним, к конкурсу не допустили директора новоильинского "Желтранс" Александра Семакина из-за того, что он не представил справку об отсутствии судимости.

В думе сообщили, что из 14 участников, свои программы представили только 13 человек. Один из конкурсантов не явился. Кто именно - не уточняется.