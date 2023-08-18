18 Августа 2023
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Правда-на-Амуре&quot; / youtube.com/@pravda-na-amure

В РПЦ начали проверку из-за участия великолукских священников в открытии памятника Сталину

Великолукская епархия РПЦ начала служебную проверку по поводу участия священнослужителей этого подразделения Псковской митрополии в открытии памятника Иосифу Сталину. Открытие состоялось 15 августа и вызвало широкий общественный резонанс.

В сообщении на сайте епархии (на него обратил внимание российский богослов Андрей Кураев) говорится, что священники приняли участие в этом мероприятии "без благословения и согласования с епархиальным управлением".

"Следует отметить, что их [священников] действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения. На данный момент проводится служебная проверка", - сообщили в епархии.

8-метровый памятник Сталину установили на территории мебельного завода "Микрон" в Великих Луках.

Открытие памятника Сталину на частной территории завода "Микрон" в городе Великие Луки(2023)|Фото: скриншот видео с youtube-канала "SOTA" / youtube.com/@SOTA_Project

Теги: рпц, памятник сталину, великие луки


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