Участников уральского форума похоронного дела пригласили на 300-летие Екатеринбурга

Глава комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев пригласил участников уральского форума специалистов похоронного дела "Будущее похоронной отрасли 2023-24" на празднование 300-летия столицы Урала.

"Нам приятно, что столь значимое мероприятие проходит в Екатеринбурге в преддверии его 300-летия", - сказал Афанасьев.

По словам Афанасьева, самый яркий форум прошел в прошлом году, в этом эффект решили усилить. Чиновник вручил дипломы мэрии участникам конкурса по танатопрактике (подготовке умерших к погребению).

Исполнительный директор ассоциации "Похоронные организации Урала" Дмитрий Хазов пожелал участникам получить любые эмоции, пусть и отрицательные. После приветственных слов участникам показали фильм о первом дне форума.