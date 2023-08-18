18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Участников уральского форума похоронного дела пригласили на 300-летие Екатеринбурга

Глава комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев пригласил участников уральского форума специалистов похоронного дела "Будущее похоронной отрасли 2023-24" на празднование 300-летия столицы Урала.

"Нам приятно, что столь значимое мероприятие проходит в Екатеринбурге в преддверии его 300-летия", - сказал Афанасьев.

Уральский форум специалистов похоронного дела(2023)|Фото: Накануне.RU

Уральский форум специалистов похоронного дела(2023)|Фото: Накануне.RU

По словам Афанасьева, самый яркий форум прошел в прошлом году, в этом эффект решили усилить. Чиновник вручил дипломы мэрии участникам конкурса по танатопрактике (подготовке умерших к погребению).

Исполнительный директор ассоциации "Похоронные организации Урала" Дмитрий Хазов пожелал участникам получить любые эмоции, пусть и отрицательные. После приветственных слов участникам показали фильм о первом дне форума.

Теги: ритуальные услуги, форум


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