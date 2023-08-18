18 Августа 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

Российских силовиков мобилизуют в Екатеринбург для проведения альтернативной "Универсиады"

В Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта съезжаются не только спортсмены, но и силовики. Представители ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии, прибывшие в Свердловскую область из разных регионов страны будут следить за безопасностью на фестивале. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия в Свердловской области.

На период проведения фестиваля в Екатеринбурге создан Межведомственный оперативный штаб для обеспечения безопасности и правопорядка. При координирующей роли ФСБ России силовикам даны задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию любых противоправных действий.

"В Екатеринбурге 19 августа начнется один из самых масштабных спортивных стартов страны – Международный фестиваль университетского спорта. В столицу Среднего Урала приехали лучшие представители силовых ведомств, которые делают всё от них зависящее, чтобы ничто не помешало жителям и гостям города насладиться праздником спорта", – отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

На сегодняшний день правоохранительные органы уже провели серию обследований спортивных объектов, задействованных в фестивале. Уровень антитеррористической и противодиверсионной защищенности, общественной и пожарной безопасности соответствует норме.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. В качестве меры безопасности, на время проведения фестиваля над Екатеринбургом закрыли небо для легких и сверхлегких самолетов.

Теги: Международный фестиваль университетского спорта, Универсиада, силовик, Екатеринбург


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