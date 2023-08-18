США одобрили передачу Киеву истребителей F-16 от Дании и Нидерландов

США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, страны отправят самолеты Киеву после завершения обучения украинских пилотов управлению F-16.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил коллегам в Дании и Нидерландах письма с гарантиями поддержки этого шага.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.

В июне украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страны НАТО передадут Киеву F-16 не раньше начала 2024 года.