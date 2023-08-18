Лукашенко ненавидит деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "ненавидит деньги" и не стремится стать богатым, не мечтает о яхте в Монако. "Яхта, жара, солнце - это не мое", - заявил Лукашенко журналистами. Он добавил, что считает лучшим местом для зимнего отдыха Сочи. Там же он иногда просит президента России Владимира Путина одолжить ему шхуну, чтобы порыбачить.

По словам Лукашенко, он вырос в бедной семье, где денег всегда не хватало, бедность "давила". "Деньги я ненавижу <...> Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома", - пояснил глава государства.