В Екатеринбурге ищут женщину, расплачивающуюся в продуктовых украденной картой

Полиция Екатеринбурга просит местных жителей помочь опознать подозреваемую в краже с банковского счета. Женщина неоднократно расплачивалась в магазинах чужой картой. Лицо подозреваемой попало на камеры.

В полицию обратился горожанин, заявивший об утере пластиковой карты, а также о том, что с его счета за несколько раз было списано порядка 10 тыс. рублей. Места и время всех списаний отразились в банковском приложении, что позволило отследить подозреваемую.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД России по Екатеринбургу, шоппинг начался с Эльмаша, где, вероятно, и проживает разыскиваемая. Во время покупок она была в медицинской маске, однако в какой-то момент сняла ее и попала на камеры видеонаблюдения. На них видно, как возрастная гражданка покупает продукты и бытовую химию, расплачиваясь чужой картой. История произошла еще весной, однако установить личность подозреваемой все еще не удалось.

"Полиция просит читателей, в особенности жителей Эльмаша, опознать эту женщину и сообщить ее данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают самих недобросовестную пенсионерку добровольно явиться в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга (Баумана, 11), дать пояснения и возместить ущерб", - добавили в пресс-службе.

В полиции также напомнили, что использование чужих банковских карт является преступлением, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета".