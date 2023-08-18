18 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Задержали жителя Челябинска, устроившего взрыв во дворе дома

В Челябинске установили мужчину, взорвавшего пиротехническое изделие во дворе жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома на улице Марченко. Мужчина взорвал пиротехническое изделие и напугал жителей.

Личность мужчины установили. Им оказался 38-летний местный житель. Он использовал петарду большой мощности. Мужчина раскаялся и принес извинения жителям. В отношении него составлен административный материал.

Теги: полиция, петарда, взрыв,


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