Задержали жителя Челябинска, устроившего взрыв во дворе дома

В Челябинске установили мужчину, взорвавшего пиротехническое изделие во дворе жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома на улице Марченко. Мужчина взорвал пиротехническое изделие и напугал жителей.

Личность мужчины установили. Им оказался 38-летний местный житель. Он использовал петарду большой мощности. Мужчина раскаялся и принес извинения жителям. В отношении него составлен административный материал.