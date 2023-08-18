Власти Калмыкии: наблюдаются перебои с бензином в Элисте

В Элисте возникли перебои с отпуском бензина.

Как сообщило Министерство экономики и торговли Калмыкии, это связано с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу для предотвращения дальнейшего подорожания топлива.

Отмечается, что ремонт НПЗ привел к нестабильности с поставками бензина на автозаправочных станциях в нескольких регионах на юге России. Власти Калмыкии обратились к компаниям-производителям топлива, чтобы обеспечить непрерывной поставки на их АЗС и местные станции.

Как сообщалось ранее, в России в конце июля на автозаправочных станциях начало дорожать дизельное топливо.