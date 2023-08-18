18 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут запретить продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах

Авиакомпаниям России могут запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, которые субсидирует государство.

Это страховка, выбор места в салоне самолета, оплата дополнительного багажа, еды и т.д. Министерство транспорта подготовило проект корректировок в постановление кабмина № 1242, по которому финансируются эти перелеты.

На них может появиться единый специальный тариф, включающий все сборы, Таким образом, власти хотят предотвратить навязывание платных услуг авиаперевозчиками. Часть авиакомпаний опасается полного запрета реализации дополнительных услуг, даже в случае если пассажир захочет за них заплатить.

Эксперты и юристы говорят, что необходимо конкретизировать формулировку, сообщают "Известия".

Теги: авиация, авиакомпании, Минтранс


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