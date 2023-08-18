18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом создадут рабочую группу

Для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет создана рабочая группа.

В нее войдут федеральные органы исполнительной власти, организации и представители субъектов. Проектированием маршрута занимается РЖД. Министерство транспорта совместно с другими организациями займется вариантами развития ВСМ и на других направлениях, озвученных главой государства Владимиром Путиным.

17 августа президент заявил, что время в дороге между городами при реализации проекта составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов. Эксперты заявили о нецелесообразности строительства высокоскоростной магистрали между двумя городами, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что в правительстве не приняли окончательное решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Власти могут отказаться от проекта или перенести его на более поздний срок.

Теги: ВСМ, транспорт, РЖД


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