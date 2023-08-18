Российские спортсмены попали в больницу после посещения бассейна в Сочи

В Сочи госпитализированы спортсмены, которые посещали бассейн санатория "Аврора" в Лазаревском районе.

Они почувствовали слабость и недомогание. Группа спортсменов прибыла из Москвы. В ее составе - 14 детей и семь сопровождающих тренеров. Они направились в сауну и бассейн, после чего пожаловались на кашель, слабость и недомогание.

Десять человек были отправлены в медицинские учреждения, сообщает "Интерфакс".

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов.

Ранее в Подмосковье отравились 29 рабочих.