Российские спортсмены попали в больницу после посещения бассейна в Сочи
В Сочи госпитализированы спортсмены, которые посещали бассейн санатория "Аврора" в Лазаревском районе.
Они почувствовали слабость и недомогание. Группа спортсменов прибыла из Москвы. В ее составе - 14 детей и семь сопровождающих тренеров. Они направились в сауну и бассейн, после чего пожаловались на кашель, слабость и недомогание.
Десять человек были отправлены в медицинские учреждения, сообщает "Интерфакс".
Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды из двух бассейнов.
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