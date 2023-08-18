Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота

Украинский катер был ликвидирован огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота.

Как сообщает Министерство обороны РФ, сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков" уничтожили его из бортового вооружения. Российские корабли выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.



