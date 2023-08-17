18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Белоруссии новый президент? Лукашенко заявил, что не принял решение об участии в выборах

Вопрос об участии Александра Лукашенко в президентских выборах Белоруссии все еще открыт. Об этом он лично заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко. По словам главы государства, тот еще не принял решение о подаче собственной кандидатуры.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что его будущее и будущее власти зависит о того, как он выдержит нынешние политические обстоятельства и сможет ли "не вляпаться в какую-нибудь историю". Только после этого можно будет обсуждать участие в президентских выборах.

Теги: Белоруссия, президент, Лукашенко, выборы


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