В Белоруссии новый президент? Лукашенко заявил, что не принял решение об участии в выборах

Вопрос об участии Александра Лукашенко в президентских выборах Белоруссии все еще открыт. Об этом он лично заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко. По словам главы государства, тот еще не принял решение о подаче собственной кандидатуры.

"Я не принял никаких решений, честное слово. Может это какое-то наплевательское отношение к этому, но у меня столько проблем, которые я должен решать. Придет время принимать решение, я приму", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что его будущее и будущее власти зависит о того, как он выдержит нынешние политические обстоятельства и сможет ли "не вляпаться в какую-нибудь историю". Только после этого можно будет обсуждать участие в президентских выборах.