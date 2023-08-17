В России утвердили приказ о переводе на бюджет студентов из семей с участниками СВО

Министерство образования России приняло приказ, согласно которому участники спецоперации, а также их дети, могут при обучении в вузах и колледжах перейти на бюджет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В перечень, на кого распространяется льгота, входят дети лиц, принимающих или принимавших участие в СВО на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом, есть и условия перехода с платного на бюджет: у студента не должно быть академической задолженности, двух дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения.

Приказ действует до 31 августа 2024 года.