Полузащитник ЦСКА переходит стамбульский "Бешикташ"

Из ЦСКА уходит казахский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо. По его словам, спортсмен продолжит спортивную карьеру в стамбульском "Бешикташе".

"ЦСКА и "Бешикташ" достигли принципиальной договоренности о переходе Бахтиера Зайнутдинова. Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул. Баха попрощался с командой на базе, а затем приехал на стадион попрощаться с сотрудниками офиса", - написал Брейдо.

О том, когда трансферный контракт вступит в силу клуб пообещал сообщить позднее.