США внесли с санкционный список четырех россиян, обвиняемых в отравлении Навального*

В отношении четырех Россиян Америкой введены санкции после обвинения "в причастности к отравлению российского оппозиционера" Алексея Навального*. Об этом сообщает Минфин США.

Причастными по верссии Вашингтона считают Алексея Александрова, Константина Кудрявцева, Ивана Осипова и Владимира Пиняева. Санкции предусматривают ограничительные меры за нарушения прав человека.

Напомним, что самочувствие оппозиционера ухудшилось 20 августа 2020 года при возвращении из Томска в Москву. Самолет пришлось сесть в Омске, после чего Навальный* был госпитализирован, а с конца августа лечился в Берлине.

В России медики не подтвердили отравления, озвучив версию с вероятным нарушением углеводного обмена и обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. В Германии же заявили об интоксикации "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".

Уже в октябре ОЗХО озвучило известную всем версию с отравлением "Новичком".

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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