17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Лукашенко рассказал при каком условии Белоруссия вступит в конфликт на Украине

Минск вступит в конфликт на территории Украины только при одном условии - если Украина пересечет границы Белоруссии. Об этом заявил глава страны Александр Лукашенко. При этом он отметил, что несмотря на обстоятельства, страна всегда будет помогать РФ.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой ***** участвовать, но помогать России мы будем всегда", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Президент также подчеркнул, что открыто Россию поддерживает только Беларусь, в то время как Украину – 55 стран.

Теги: конфликт, Белоруссия, Украина, СВО, условия, граница


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