17 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбург и КНР планируют снова связать прямыми рейсами

Уже в сентябре Екатеринбург и остров Хайнань (Китай) будут снова связаны прямым авиасообщением. О планах по скорому возобновлению рейсов рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции.

"Авиарейсы на остров Хайнань позволят избежать повышения цен на другие направления от партнеров из Средней Азии за счет конкуренции. Цель в 2023 году вернуть 30% от допандемийного объема",— заявил Мальцев.

Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, решение вернуть прямые рейсы исходит из отмены виз россиянам для групповых поездок. Помимо этого, жители Китая смогут оформить электронную визу в РФ. Все это положительно скажется на туристическом потоке с обеих сторон, вернув показатели к допандемийным временам.

Теги: КНР, Екатеринбург, авиасообщение, полет


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