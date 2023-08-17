Подарок уральских меценатов на 300-летие Екатеринбурга - новый медцентр - передали врачам

Сегодня в Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия нового пансионата, который кардинально улучшит лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Новый медицинский центр стал главным подарком уральских меценатов на 300-летие города: пансионат передали врачам Областной детской клинической больницы, и теперь он серьезно усилит систему здравоохранения региона.

В церемонии открытия приняли участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина и директор Фонда Александр Андреев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Валерий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент БФ «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Решение о строительстве было принято в октябре 2021 года, тогда же подрядчики взяли на себя обязательства построить современную клинику в рекордные полтора года.

Еще на стадии задумки врачи вдохновлялись опытом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве, поэтому для уральской медицины сегодняшний день станет настоящим прорывом.

«Екатеринбургский центр становится ведущим в стране. Мы надеемся, что наша дальнейшая совместная работа принесет успехи в лечении наших пациентов. Наш девиз, как и девиз наших коллег: каждый заболевший ребенок, в том числе с тяжелым заболеванием, должен быть излечен», — говорит президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Александра Румянцева.

Пропускная способность больницы увеличится на 40%, а это значит, что маленькие пациенты будут гораздо быстрее получать необходимую помощь.

«Екатеринбург — город добра и соучастия. Здесь живут не только прекрасные люди, но и профессионалы своего дела. Наши врачи — суперпрофессионалы, которые каждый день борются за жизни детей. Открытие пансионата — это действительно важное и значимое событие для города, особенно в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Это огромный вклад в развитие уральской столицы», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На 4200 кв. м разместили 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Пансионат больше напоминает гостиницу, чем больницу. Здесь дети после операций будут получать необходимый уход и поддержку — раньше они оставались в больничных палатах, что сильно влияло на психику и пациента, и родителя.

Отметим, что все благотворители проекта были отмечены почетными дипломами губернатора Свердловской области.