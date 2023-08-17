Боец с позывным "Дема" прибыл в отпуск в Сургут, дочке привез чебурашку

В Сургуте прошла радостная встреча.

Как сообщил на страницах соцсетей Глава города Андрей Филатов, боец с позывным «Дёма» вернулся в отпуск из зоны СВО. Почти год он не виделся с родными. По доброй традиции, в подарок дочери привёз Чебурашку.



"С бойцами подразделения, где служит «Дёма», ранее встречалась и Губернатор Югры Наталья Комарова, военные также помогали в съёмках документального фильма, сопровождали съёмочную группу на передовую. Обратно, к месту службы, сургутянин отправится на автомобиле: земляки подготовили для наших ребят Ниву", - сообщил Андрей Филатов.



Глава города Сургута пожелал бойцу хорошо провести отпуск в кругу семьи, восстановиться и набраться сил перед возвращением на фронт.