18 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Чемпионат BMX, кикбоксинг, баттл между Клавой Кока и NILETTO. В Екатеринбурге стартовал RCC FEST

В Екатеринбурге стартовал самый крупный экстремальный фестиваль города RCC FEST. В этом году мероприятие приурочено к 300-летию уральской столицы и продлится целых три дня. Еще одной особенностью фестиваля стал масштаб площадки - вместо сцены у КРК "Уралец" спортивные локации расположены по всей Аллее дворца спорта.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

"Особенность - в масштабах: раньше у нас была одна площадка, сейчас же у нас полностью выделена аллея КРК "Уралец" с различными активностями, - заявил гендиректор Академии единоборств РМК и директор парка RCC Extreme Евгений Звездников. - У нас будет проходить профессиональный бокс, профессиональный кикбоксинг. Ну и конечно же, особенностью является то, что сейчас придет гораздо больше людей, чем в прошлом году, а сам фестиваль будет длиться целых три дня. То есть, мы дарим Екатеринбургу целых три дня спорта, активностей и развлечений".

Евгений Звездников на RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

Сегодня на площадке прошел турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions на бойцовском павильоне в три этажа. На следующий день, 18 августа, состоится турнир RCC Fair Fight по правилам кикбоксинга, а 19 августа впервые в Екатеринбурге ожидается Кубок RCC Extreme – международный баттл между сильнейшими райдерами, а также чемпионат России по BMX.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

Всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в скейт-парке RCC Extreme в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы находимся на площадке памятника воину-освободителю, где буквально еще несколько лет назад катались маленькие ребята, отбивали мрамор и создавали прочие проблемы. Но нестандартный подход руководителей Академии единоборств и компании РМК превратил проблему в такое решение - экстрим-площадку. Вчерашние хулиганы сегодня могут конкурировать с лидерами сборной команд за право попасть на Олимпийские игры", - отметил главный тренер спортивной сборной команды РФ по велосипедному спорту (в дисциплине BMX) Павел Костюков.

Павел Костюков на RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

К его словам присоединилась и начальник управления спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. По ее словам, скейт-парк, построенный при поддержке РМК, стал данью уважения спортсменам - участникам Великой Отечественной войны. Именно с желания благоустроить территорию и появилась идея создания крупной спортивной площадки.

Людмила Фитина на RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

"Появилась идея создания парка экстремальных видов спорта. В Екатеринбурге всегда были любители, но парка не было. Нужна была инфраструктура, и когда компания РМК предложила: "Не попробовать ли?" - мы согласились. Изначально верно были определены цели. Очень радует, что, создавая эту площадку, коллеги думали о философии самого мероприятия, что бывает крайне редко. Вкладывается сама философия, заключающаяся в том, чтобы создать инфраструктуру и праздник жителям, являющимся приверженцами определенной субкультуры. Именно создание этого парка стало импульсом для сегодняшнего мероприятия", - подытожила Фитина.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

Гостям фестиваля предлагают не только наблюдать, но и дают возможность попробовать себя в спорте и повеселиться. Вместо обычных локаций для фото, установлены батуты, баскетбольная площадка и зона для граффити. Отдохнуть и перекусить можно на фудкорте: ларьки с бургерами, грилем, мороженым и кофе растянулись вдоль всей аллеи. О них подробнее Накануне.RU рассказала организатор фестиваля RCC FEST Елена Конева.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

"Самое крутое - это наши интерактивные зоны, которые отражают те ценности, которые мы хотим донести до наших зрителей - это активность, молодость, объединение, перспективы, здоровье, и каждая наша зона является призывом к действию. То есть мы призываем наших зрителей к тому, чтобы они выходили из дома, дышали свежим воздухом и брали с собой друзей. Именно поэтому у нас не просто фотозоны, а игровые: тут дети прыгают на батутах, можно поиграть в баскетбол, также у нас представлены наши друзья - смежные субкультуры - это граффити с лучшими художниками и хип-хоп, где каждый сможет опробовать себя", - отметила Конева.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

Главным событием и финальной точкой фестиваля станет шоу-программа с участием лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков и танцоров. 19 августа артисты самых разных направлений устроят баттл на двойной (зеркальной) сцене у здания КРК "Уралец". Последним завершающим раундом станет баттл между приглашенными хедлайнерами: NILETTO и Клавой Кока. Победителей же будут выбирать сами зрители через специальное приложение фестиваля.

RCC FEST(2023)|Фото: Накануне.RU

"Вечернее шоу, которые мы разрабатывали много месяцев, станет точкой притяжения для зрителей. Все артисты - это топовые талантливые ребята со всей России, и их выступление будет происходить в форме баттла. За них можно будет голосовать, и все это будет отражено на экранах в режиме реального времени. Так нам хочется отразить сопричастность каждого зрителя к нашей площадке", - добавила организатор фестиваля.

С полной программой RCC FEST можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Теги: Екатеринбург, РМК, BMX, кикбоксинг, RCC FEST


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