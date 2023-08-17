Ведущие предприятия Владимирской области стали участниками профориентационного проекта «Билет в будущее»

В 2023 году «Билет в будущее» расширяет линейку мероприятий и помимо профессиональных проб в колледжах и техникумах Владимирской области школьники смогут посещать экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора экономики. К профориентационному проекту присоединились ПАО НПО «Наука», ОА КЭМЗ, АО «Сударь», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», АО «ВПО «Точмаш», ПАО «КМЗ», ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики», сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Перед учениками открываются новые возможности: в первую очередь – это знакомство с будущими работодателями, получение информации об организациях, компаниях и предприятиях региона. Ребята на практике узнают специфику работы и особенности той или иной профессии.

Министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова отметила, что школьники теперь могут изучить интересующую профессию буквально изнутри. «Участие крупных производственных предприятий в проекте позволяет нашей молодёжи получить реальный опыт и представление о карьерных перспективах», – уточнила министр.

В рамках проекта «Билет в будущее» школьники смогут познакомиться с профессионалами отрасли, посетить производственные помещения, ознакомиться с современным оборудованием и технологиями, а также задать вопросы и получить ценные советы от опытных специалистов.

Работа по заключению соглашений о партнёрстве продолжится. Чтобы стать партнёром «Билета в будущее», необходимо обратиться к региональному оператору – это Владимирский институт развития образования – по телефону (4922) 77-78-16, региональная группа проекта.

«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов, который является частью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В 2023 году в нём примут участие более 11 тысяч школьников, 175 школ и более 230 педагогов-навигаторов Владимирской области.