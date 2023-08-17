Ещё 50 жителей Владимирской области подписали контракт с Минобороны РФ и отправились служить

На этой неделе ещё 50 жителей Владимирской области заключили контракт с Минобороны на военную службу и отбыли в учебные подразделения для отработки боевых навыков. В торжественных проводах бойцов на площадке у владимирского Дома культуры молодёжи приняли участие представители областного военного комиссариата, регионального Правительства, отделения Общероссийского народного фронта, ветераны, волонтёры, священнослужители, родные и друзья добровольцев.

«Во-первых, огромная благодарность вам за осознанное решение идти туда, где трудно. Враг коварен и хитёр, организован и хорошо снабжаем. Однако у нас есть преимущество – мы сражаемся за правое дело. Нацизм во всех его проявлениях должен быть уничтожен. Во-вторых, никогда не сомневайтесь в своём выборе. В учебке и на передовой опытные командиры, которые прошли специальную военную операцию. Они будут вашей опорой. В-третьих, на службе соблюдайте простые истины: «прилипните» к своему бронежилету, подберите армейский шлем, чтобы он не болтался на голове, выверите своё индивидуальное оружие. Это ваши надёжные товарищи и спасители. А цель – выполнить боевую задачу и остаться в живых», – напутствовал военнослужащих министр региональной безопасности Сергей Полузин.

Владимир из Коврова не сомневается в своём решении пойти служить: «Пришёл в военкомат, сказал, хочу родных и близких защищать. Это наша страна, наш дом. Семья поддержала: надо – значит надо».

Так же быстро принял решение Сергей из Кольчугино: «Хочу отстаивать интересы своей страны. Пока немного страшно, но буду служить, постараюсь не ударить в грязь лицом. Близкие переживают, конечно, но с пониманием отнеслись к моему решению. Сегодня проводить приехали сёстры, братья, друзья».

Владимирская область продолжает направлять нашим бойцам необходимую дополнительную помощь. В едином порыве объединяются усилия бизнеса, волонтёров, общественников и просто неравнодушных граждан.

«Совсем недавно мы запустили акцию «Народные полки». Это объединение организаций по всей области, которые занимаются помощью. Кто-то занимается сбором средств, кто-то плетёт сети, делает свечи. Всё, что делают настоящие патриоты, объединяется в единое русло поддержки. Будет регулировать отправки, оказывать организациям всяческую помощь. Сейчас идёт сбор на покупку сетей, ткани для их изготовления и других принадлежностей, которые отправятся в помощь нашим бойцам. Спасибо всем неравнодушным жителям! Давайте сплотимся. Ведь ребята там для того, чтобы мы здесь спокойно работали, наши дети учились, а старики жили долго и счастливо», – рассказал активист областного отделения Общероссийского народного фронта Алексей Макеев.

Мужчин на службу в рядах Российской Армии провожали патриотичными композициями арт-проекта «ИванОльга», песнями военных лет в исполнении Виктора Чаусова, а также традиционным маршем «Прощание славянки».

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, тел.: 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону: 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, тел.: 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.