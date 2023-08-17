Хинштейн предлагает без суда отправлять провинившихся полицейских в зону СВО

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предлагает в качестве наказания за нарушения отправлять силовиков в зону СВО, минуя суд (отметим, что судом такое наказание и не может быть назначено, потому что не предусмотрено законом).

Отправить в зону СВО Хинштейн предлагает хабаровских полицейских, которые не стали возбуждать дело по заявлению участника СВО, у которого украли госнаграды и миллион рублей.

Депутат пишет, что в итоге – после вмешательства прокуратуры – дело все же было возбуждено. Но теперь он требует отправить виноватых в зону СВО. При этом "единоросс" отмечает, что это его личное мнение: "Для меня лично — дознаватель полиции и его руководители (а именно они утвердили заведомо незаконное "отказное" постановление) — ничем не отличаются от тех, кто обворовал ветерана".

"Считаю, что будет правильным отправить этих горе-полицейских в зону СВО: там, за "ленточкой", они поймут цену боевым наградам".

Хинштейн опубликовал свое обращение на имя министра внутренних дел Колокольцева, в котором требует отправить полицейских в зону СВО.

Депутат не пишет о том, предложит ли он отправлять в зону СВО силовиков, пойманных на взятках, применении силы к задержанным или даже таких же – отказавших в возбуждении уголовного дела, но, например, по факту избиения супругом своей жены.