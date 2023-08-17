Хинштейн предлагает без суда отправлять провинившихся полицейских в зону СВО

17 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальный рейтинг" тестируют на таксистах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.ru

Хинштейн предлагает без суда отправлять провинившихся полицейских в зону СВО

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн предлагает в качестве наказания за нарушения отправлять силовиков в зону СВО, минуя суд (отметим, что судом такое наказание и не может быть назначено, потому что не предусмотрено законом).

Отправить в зону СВО Хинштейн предлагает хабаровских полицейских, которые не стали возбуждать дело по заявлению участника СВО, у которого украли госнаграды и миллион рублей.

Депутат пишет, что в итоге – после вмешательства прокуратуры – дело все же было возбуждено. Но теперь он требует отправить виноватых в зону СВО. При этом "единоросс" отмечает, что это его личное мнение: "Для меня лично — дознаватель полиции и его руководители (а именно они утвердили заведомо незаконное "отказное" постановление) — ничем не отличаются от тех, кто обворовал ветерана".

"Считаю, что будет правильным отправить этих горе-полицейских в зону СВО: там, за "ленточкой", они поймут цену боевым наградам".

Хинштейн опубликовал свое обращение на имя министра внутренних дел Колокольцева, в котором требует отправить полицейских в зону СВО.

Депутат не пишет о том, предложит ли он отправлять в зону СВО силовиков, пойманных на взятках, применении силы к задержанным или даже таких же – отказавших в возбуждении уголовного дела, но, например, по факту избиения супругом своей жены.

Теги: александр хинштейн, сво, наказание, суд, мвд, полиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети