В Челябинской области мужчина выстрелил в медведя, лежащего на обочине

В Сатке в Челябинской области мужчина выстрелил в медведя, лежащего на обочине дороги. В полицию направлено заявление на возбуждение уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

По предварительным данным, животное мог сбить автомобиль, поэтому он оказался на обочине.

На место происшествия оперативно выехали инспекторы охотнадзора минэкологии региона, которые совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства. В настоящий момент охота на медведей в муниципалитете запрещена. Направлено заявление о возбуждении уголовного дела. Виновному грозит до 2 лет лишения свободы.

В ведомстве напомнили, что в такой ситуации было необходимо вызвать сотрудников полиции и минэкологии. К животному приближаться нельзя. Его судьбу должны решать представители ответственных ведомств.