Инспекция труда в Прикамье выясняет причины утечки аммиака на мясокомбинате

Государственная инспекция труда в Прикамье приступила к расследованию утечки аммиака на "Агрофирма "Мясо" в Чайковском.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инспекции, формируется комиссия по расследованию несчастного случая. По информации ведомства, в результате ЧП пострадали три работника, из них один работник получил травмы, относящиеся к тяжелой степени тяжести, два работника получили травмы легкой степени тяжести.

На данный момент у работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших. Будет проверено соблюдение требований охраны труда и приняты меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая будут направлены в следственные органы.

Напомним, утечка химически-опасного вещества произошла 15 августа, на территории "Агрофирма Мясо". Во время очистки трубопровода аммиачно-холодильной установки произошел порыв трубы. Пострадали работники мясокомбината. Двое госпитализированы, третий получает амбулаторное лечение.