Стартовал конкурс на лучший дизайн гигантского Покровского пряника, который Владимирская область представит на Международной выставке-форуме «Россия»

17 августа региональное Агентство экономического развития Владимирской области и компания «Покровский пряник» отрывают приём заявок на конкурс по созданию авторского графического дизайна макета для росписи уникального экземпляра гастрономического бренда Владимирской области – Покровского пряника рекордным размером 2 на 3 метра. Он станет частью экспозиции региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая 4 ноября откроется в Москве, на ВДНХ.

Стать конкурсантами могут совершеннолетние жители Владимирской области. Заявки принимаются до 15 сентября (включительно) на электронную почту konkurs@investvladimir.agency. Заявка должна содержать заполненную анкету (приложение к положению о конкурсе, опубликованному на сайтах investvladimir.agency и покровскийпряник.рф), а также до двух конкурсных работ. Дизайн макета должен быть представлен в вертикальном формате в пропорциях 2:3 в pdf-файле с разрешением не менее 520 dpi, размером не менее 300 Кбайт.

В состав экспертного жюри конкурса вошли первый заместитель Губернатора Александр Ремига, министр экономического развития и промышленности Сергей Сидорин, и.о. министра предпринимательства и туризма Варвара Серёгина, и.о. министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов, директор Агентства экономического развития Владимирской области Максим Никеров и директор регионального Туристского информационного центра Ольга Матвеева.

18 – 20 сентября жюри рассмотрит присланные работы и отберёт 5 лучших, после чего до 24 сентября состоится открытое голосование и выбор победителя конкурса. Итоги творческого состязания будут опубликованы на сайте investvladimir.agency 25 сентября.

Рисунок на основе дизайна победителя будет нанесен на Покровский пряник, представленный на Международной выставке-форуме «Россия». Состоится не только его презентация, но и церемония разрезания, угощение гостей в сопровождении культурно-развлекательной программы, а также внесение этого кондитерского арт-объекта в Книгу рекордов России.