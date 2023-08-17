Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления ВСУ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о вероятном провале контрнаступления ВСУ, заявил американский журналист Сеймур Херш.

"Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника Херша, Блинкен хотел "примерить мантию" Генри Киссинжера, который в 1973 году заключил положившее конец Вьетнамской войне Парижское мирное соглашение.

Ранее в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее.