В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по одной из центральных улиц

В Екатеринбурге строители АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти на участке от Антона Валека до Ленина.

По данным мэрии Екатеринбурга, речь идет о перекрытии с 9 сентября по 15 ноября 2023 г. Это связано со строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства.

На период проведения строительных работ автобусный маршрут № 46 изменит схему движения по пути следования от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ "Лента", движение будет осуществляться по улице маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекта Ленина. Рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели.