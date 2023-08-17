В сети появились фото и характеристики нового российского смартфона Р-ФОН
В сети появились фотографии и характеристики смартфона, разработанного в России. Смартфон будет называться Р-ФОН, его операционная система – Rosa Mobile, разработчик - НТЦ ИТ "РОСА".
В своем Telegram-канале распаковку гаджета показал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Он же привел основные характеристики устройства.
- Диагональ дисплея 6,7 дюйма;
- Оперативная память 8 Гб;
- Встроенная память 128 Гб;
- Основная камера 50 Мп;
- Батарея на 5000 мАч;
- Слот по две симки;
- Датчик отпечатка пальца;
- Wi-Fi;
- NFC;
- Bluetooth.
Операционная система Rosa Mobile разработана на собственном дистрибутиве Linux. Разработчики пишут, что у ОП будет высокий уровень безопасности, поскольку они отказались от закрытых компонентов ОС Android. Но при этом предусмотрена установка Android-программ при помощи специального инструмента "без нарушения политик безопасности", пишет в обзоре на устройство РБК Life.
По словам Зыкова, госзаказчики и бизнес смогут заказывать устройства на Rosa Mobile уже до конца этого года, в 2024 году запланирован выход на розничный бизнес.
Производством смартфонов займется компания "Рутек", выпускающая в Зеленограде различную электронику, в том числе ноутбуки, IP-камеры и цифровые телефонные станции.
Сообщается, что стоимость смартфона составит не более 40 тыс. руб.