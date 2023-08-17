В сети появились фото и характеристики нового российского смартфона Р-ФОН

В сети появились фотографии и характеристики смартфона, разработанного в России. Смартфон будет называться Р-ФОН, его операционная система – Rosa Mobile, разработчик - НТЦ ИТ "РОСА".

В своем Telegram-канале распаковку гаджета показал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Он же привел основные характеристики устройства.

Диагональ дисплея 6,7 дюйма;

Оперативная память 8 Гб;

Встроенная память 128 Гб;

Основная камера 50 Мп;

Батарея на 5000 мАч;

Слот по две симки;

Датчик отпечатка пальца;

Wi-Fi;

NFC;

Bluetooth.

Операционная система Rosa Mobile разработана на собственном дистрибутиве Linux. Разработчики пишут, что у ОП будет высокий уровень безопасности, поскольку они отказались от закрытых компонентов ОС Android. Но при этом предусмотрена установка Android-программ при помощи специального инструмента "без нарушения политик безопасности", пишет в обзоре на устройство РБК Life.

По словам Зыкова, госзаказчики и бизнес смогут заказывать устройства на Rosa Mobile уже до конца этого года, в 2024 году запланирован выход на розничный бизнес.

Производством смартфонов займется компания "Рутек", выпускающая в Зеленограде различную электронику, в том числе ноутбуки, IP-камеры и цифровые телефонные станции.

Сообщается, что стоимость смартфона составит не более 40 тыс. руб.